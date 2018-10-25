ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Союзный"

25 Окт. 09:31 2018-10-25T09:31:24+03:00

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Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Союзный", который занимал 239 место в стране по величине активов. Соответствующая информация была опубликована в этот четверг, 25 октября.

Отмечается, что регулятор постоянно выявлял недооценку кредитного рынка организацией, а также многочисленные факты нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. На протяжении длительного времени ЦБ наблюдал осуществление банком сомнительных транзитных операций, снижения объемом которых не происходило. А в III квартале 2018 года кредитная организация вовсе начала проводить высокорисковые операции, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями.

"Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ "Союзный" меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО КБ "Союзный" лицензии на осуществление банковских операций", - сообщается на сайте регулятора.

К настоящему моменту в организации назначена временная администрация.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее лицензия была отозвана также у екатеринбургского Уралтрансбанка.