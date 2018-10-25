В Минобороны сообщили, что атаковавшими Хмеймим дронами управляли американцы

25 Окт. 09:52 2018-10-25T09:52:26+03:00

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Беспилотными летательными аппаратами, которые в январе этого года атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, управляли с американского самолета-разведчика США Poseidon-8. Такое заявление заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сделал во время выступления на заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

По его данным, 13 дронов шли единым боевым сроем и управлялись общей командой. В то же время самолет-разведчик ВВС США находился в акватории Средиземного моря. После того, как беспилотники столкнулись с действием систем радиоэлектронного подавления, они отошли на определенное расстояние, получили команды, и были переведены на ручное управление из космоса. Дальше американские специалисты находили "дыры" в системе и помогали дронам в них проникать.

"Так вот ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление", - цитирует ТАСС Фомина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 6 января 2018 года 13 беспилотников террористов стартовали из зоны деэскалации "Идлиб", контролируемой так называемой "умеренной оппозицией", в сторону военной базы. К каждому аппарату были прикреплены минометные снаряды. Российская сторона уничтожила все дроны до того, как кто-то успел пострадать.