2018-10-25T10:07:57+03:00
Политика

США не исключают начала войны с Китаем

В Штатах считают, что страны могут войти в состояние вооруженного конфликта уже через 15 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США морально готовят себя к войне с Китаем‍США морально готовят себя к войне с Китаем‍Фото: REUTERS
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Вероятность того, что через 15 лет Соединенные Штаты и Китай будут находится в состоянии войны, довольна высока. Такое мнение озвучил бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Я считаю, что существует высокая вероятность того, что лет через 15 - это не неизбежно - мы будем в состоянии войны с Китаем", - сказал отставной военнослужащий во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Он подчеркнул, что сейчас США очень нужна поддержка западных коллег, поскольку у Вашингтона пока нет возможностей для борьбы с "китайской угрозой" в Европе и в акватории Тихого океана, передает Associated Press,

Напомним, что уже сейчас Соединенные Штаты и КНР находятся в состоянии войны, но не обычной, а торговой. Сайт kp.ru писал о том, что страны продолжают зеркально повышать пошлины на поставляемые друг другу товары.

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