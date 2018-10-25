Минтранс предложил связать стоимость проезда на общественном транспорте с временем суток
Минтранс предложил сделать стоимость проезда на общественном транспорте зависимой от времени суток. Об этом сообщили в пресс-службе самого ведомства.
По задумке министерства, передвигаться на автобусах и в метрополитене днем станет дешевле, а вот утром и вечером - дороже. Ожидается, что введение таких динамических тарифов позволит снизить нагрузку на общественных транспорт в час пик. Кроме того, пенсионерам, домохозяйкам и работникам с гибким графиком будет предоставлена возможность сэкономить.
Соответствующее предложение планируется направить на рассмотрение в правительство в числе других мер по развитию городского транспорта. Если инициатива будет одобрена, то региональные и муниципальные власти должны будут заняться ее реализацией.
По мнению члена Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александра Лыткина, большинство губернаторов скорее решит снизить цену на проезд в общественном транспорте в дневные часы, чем повышать ее в утреннее и вечернее время, передает газета "Известия".
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минтранс предложил также значительно увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте.