2018-10-25T10:25:43+03:00
Общество

Минтранс предложил связать стоимость проезда на общественном транспорте с временем суток

По задумке ведомства, пользоваться автобусами и метрополитеном днем станет дешевле, а в часы пик - дороже
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Предложение рассмотрят в правительстве в комплексе мер по развитию городского транспортаПредложение рассмотрят в правительстве в комплексе мер по развитию городского транспортаФото: Александр ГЛУЗ
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Минтранс предложил сделать стоимость проезда на общественном транспорте зависимой от времени суток. Об этом сообщили в пресс-службе самого ведомства.

По задумке министерства, передвигаться на автобусах и в метрополитене днем станет дешевле, а вот утром и вечером - дороже. Ожидается, что введение таких динамических тарифов позволит снизить нагрузку на общественных транспорт в час пик. Кроме того, пенсионерам, домохозяйкам и работникам с гибким графиком будет предоставлена возможность сэкономить.

Соответствующее предложение планируется направить на рассмотрение в правительство в числе других мер по развитию городского транспорта. Если инициатива будет одобрена, то региональные и муниципальные власти должны будут заняться ее реализацией.

По мнению члена Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александра Лыткина, большинство губернаторов скорее решит снизить цену на проезд в общественном транспорте в дневные часы, чем повышать ее в утреннее и вечернее время, передает газета "Известия".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минтранс предложил также значительно увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте.

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