2018-10-25T10:40:46+03:00
Происшествия

Бортпроводник рейса Будапешт-Москва пострадал при турбулентности

Член экипажа не успел занять свое место, когда началась тряска
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бортпроводнику понадобилась медицинская помощьБортпроводнику понадобилась медицинская помощьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Летевший из Будапешта в Москву российский самолет A-320 попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента один из бортпроводников получил травму спины. О других пострадавших на борту лайнера не сообщается.

По данным служб столичного аэропорта "Шереметьево", происшествие произошло в ночь со среды на четверг, 25 октября. В момент возникновения сильной тряски пассажирский самолет находился над территорией Белоруссии.

"На высоте около 10 км из-за этого на борту началась внезапная "болтанка". Один из бортпроводников не успел занять свое место и зафиксироваться ремнями, упал и получил травму спины", - передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

Отмечается, что лайнер успешно приземлился в "Шереметьево". Пострадавшему бортпроводнику оказали необходимую медицинскую помощь.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году 12 россиян пострадали в результате турбулентности на борту самолета, летевшего из Москвы в Бангкок.

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