Глава МЧС вылетает на Кубань из-за ситуации с последствиями проливных дождей
Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев направляется в Краснодарский край для установления контроля за ликвидацией последствий проливных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что министр посетит пострадавшие от циклона района в составе оперативной группы МЧС. Кроме того, будет увеличена группировка спасателей на месте.
"По решению главы чрезвычайного ведомства Евгения Зиничева МЧС приступило к наращиванию группировки в Туапсинском районе и в Сочи. Для этого туда будут переброшены более 100 спасателей и около 30 единиц техники аэромобильной группировки ведомства", - передает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне проливные дожди на Кубани спровоцировали подтопления и сход селей. На данный момент из опасной зоны эвакуированы уже более 380 человек, в том числе около 100 детей. В Туaпсинском, Апшеронском рaйонaх и Сочи нaсчитывaется не менее пяти пострадавших, также известно о двоих погибших - 82-летнем мужчине и 71-летней женщине.