Глава МЧС вылетает на Кубань из-за ситуации с последствиями проливных дождей

25 Окт. 10:53 2018-10-25T10:53:54+03:00

На данный момент известно уже о двух погибших в результате непогоды в Краснодарском крае

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Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев направляется в Краснодарский край для установления контроля за ликвидацией последствий проливных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что министр посетит пострадавшие от циклона района в составе оперативной группы МЧС. Кроме того, будет увеличена группировка спасателей на месте.

"По решению главы чрезвычайного ведомства Евгения Зиничева МЧС приступило к наращиванию группировки в Туапсинском районе и в Сочи. Для этого туда будут переброшены более 100 спасателей и около 30 единиц техники аэромобильной группировки ведомства", - передает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне проливные дожди на Кубани спровоцировали подтопления и сход селей. На данный момент из опасной зоны эвакуированы уже более 380 человек, в том числе около 100 детей. В Туaпсинском, Апшеронском рaйонaх и Сочи нaсчитывaется не менее пяти пострадавших, также известно о двоих погибших - 82-летнем мужчине и 71-летней женщине.