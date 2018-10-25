2018-10-25T11:12:16+03:00
Политика

Минобороны РФ предупредило об угрозе распространения террористических ячеек

География проживания сторонников ИГ* продолжает расширяться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Через границу Ирака и Сирии прошли около 50 тысяч потенциальных террористовЧерез границу Ирака и Сирии прошли около 50 тысяч потенциальных террористовФото: REUTERS
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География распространения ячеек террористических организаций, в частности, группировки ИГ*, продолжает расширяться. Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин во время выступления на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

По его словам, в настоящий момент фиксируется большое количество боевиков, которые прибывают в зоны боевых действия из-за границы.

"Так, через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Их возвращение на родину или перемещение в другие страны расширяет географию распространения организованных ИГИЛ* ячеек", — цитирует РИА Новости Фомина.

На данный момент концентрация сторонников халифата наблюдается в Йемене, Египте, Сомали, Афганистане, Ливии, Индонезии, на Филиппинах, а также в ряде стран Европейского союза

Сайт kp.ru писал о том, что ранее стало известно о попытках террористов создать спящие ячейки своих группировок на территории России.

* - запрещенная в РФ террористическая организация.

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