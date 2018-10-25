Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

25 Окт. 11:22 2018-10-25T13:28:07+03:00

Активы Батуриной в 2018 году оценили в $1,2 млрд

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Журнал Forbes в очередной раз составил список 25 самых богатых женщин России. В 2018 году рейтинг вновь возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в $1,2 млрд.

Она в два раза опередила гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук, частного инвестора Елену Руболову, председателя совета директоров "Группы компаний S7" Наталию Филеву с активами по $600 млн.

Третью строчку с состоянием по $500 млн. заняли член совета директоров компании "Прогресс Капитал" Ольга Белявцева, супруга учредителя "Группы Черкизово" Игоря Бабаева Лидия Михайлова и дочь бизнесмена Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг.

Ранее kp.ru писал, что в число 500 лучших работодателей мира по версии Forbes вошли и 5 российских компаний.