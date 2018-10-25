Лукашенко и Порошенко встретятся 26 октября в Гомеле

25 Окт. 11:27 2018-10-25T11:27:20+03:00

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В пятницу, 26 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт встречу со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Переговоры состоятся в рамках первого Форума регионов двух стран, который пройдет в городе Гомель. Об этом сообщили в пресс-службе лидера Белоруссии.

"До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что главной темой переговоров станет развитие двусторонней торговли, а также экономического и инвестиционного сотрудничества на уровне регионов. По итогам встречи стороны подпишут ряд документов, направленных на расширение контактов по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.

Напомним, что Лукашенко и Порошенко встречались в конце апреля, чтобы почтить память погибших в чернобыльской катастрофе. Тогда также обсуждалось двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также затрагивался вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе, передает сайт kp.ru.