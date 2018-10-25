2018-10-25T11:43:58+03:00
Общество

Звезда сериала «Друзья» показал полицейским, как воровал пиво

Так актер Дэвид Швиммер, сыгравший в популярном сериале Росса Геллера, отреагировал на фото преступника, как две капли воды похожего на него
Ася РОМАНЧУК
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Дэвид Швиммер из сериала "Друзья" записал обращение к британским полицейскимДэвид Швиммер из сериала "Друзья" записал обращение к британским полицейскимФото: EAST NEWS
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Британская полиция объявила в розыск воришку, который обокрал местный ресторан. Стражи порядка из Блэкпула даже опубликовали фото преступника, который оказался как две капли воды похож на актера из телесериала «Друзья» Дэвида Швиммера. На фотографии, которая появилась в Facebook стражей порядка, изображен темноволосый мужчина, который держит в руках банки, предположительно, с пивом.

Пользователи тут же усмотрели в воришке внешнее сходство с американским актером. Новость мгновенно долетела до самого Швиммера.

Вор, которого ищет британская полиция и актер Дэвид Швиммер ФОТО: https://twitter.com/AlamoOnTheRise/status/1055182473800355843/photo/1

Вор, которого ищет британская полиция и актер Дэвид Швиммер ФОТО: https://twitter.com/AlamoOnTheRise/status/1055182473800355843/photo/1

Обижаться актер не стал, как раз наоборот: записал юмористическое видео для поклонников и полицейских и опубликовал его в Twitter.

На видео звезда пытается вынести банку пива из супермаркета.

«Полиция, клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке. Желаю успехов в расследовании трудолюбивой полиции Блэкпула», — пожелал Швиммер полицейским.

Дэвид Швиммер записал видео, где он пытается украсть пиво из супермаркета.Это ответ полицейским, которые разместили фото преступника, похожего на звезду сериала "Друзья"

Кстати, полицейские тоже поспешили оправдаться перед звездой сериала "Друзья". Они опубликовали еще один пост, где отметили, что не подозревают актера и в курсе, что в момент преступдения он находился в другой стране, сообщает телеканал "360".

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