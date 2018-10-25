2018-10-25T11:46:13+03:00
Общество

В Госдуме приняли закон об информировании по sms о долгах за связь

В настоящее время операторы не имеют права указывать сумму и структуру задолженности в sms и голосовых сообщениях
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Госдуме приняли закон об информировании по sms о долгах за связьВ Госдуме приняли закон об информировании по sms о долгах за связьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому операторы смогут информировать размер задолженности за связь и ее структуру в sms и автоматических голосовых сообщениях. Инициатива была предложена группой депутатов и сенаторов во главе с членом Совета Федерации Людмилой Боковой.

В настоящее время операторы не имеют права указывать сумму и структуру задолженности за оказанные услуги связи в направляемых абонентам sms и автоматических голосовых сообщениях. Такая норма была принята 3 июля 2016 года, она содержится в законе о защите должников от коллекторов

В пояснительной записке к документу также отмечается, что из-за отсутствия закона об информировании в первую половину 2017 года возврат задолженности за оказанные услуги снизился почти на 1 млрд руб по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Закон предусматривает, что кредитор может обозначать размер и структуру долга, если этот долг образовался в результате невыполнения должником договора, заключенного с оператором связи.

Напомним, с 1 октября 2018 года вступила в силу очередная часть "закона Яровой", по которому операторы связи должны хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 дней.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сенатор Грэм внесет в Конгресс законопроект об отмене права гражданства по рождению
Мюллер рассказал ФБР о заговоре против него
В прессе сообщили, что Семшов может занять пост главного тренера тульского “Арсенала”
Небензя: Киев возможно причастен к убийству главы ДНР Захарченко
Небензя обвинил США и ЕС в невыполнении Киевом минских соглашений
Саакашвили не станет просить помилования у президента Грузии
Западные страны не захотели выслушать главу ЦИК ЛНР на заседании СБ ООН по Украине
МИД РФ узнал о новых готовящихся в Сирии провокациях с химоружием
Российские гимнастки завоевали серебро на ЧМ в Дохе и прошли отбор на Олимпиаду-2020
Знаменитый американский гангстер Джеймс Балджер убит в тюрьме
Дания отзывает посла в Тегеране из-за «неприемлемого поведения» иранских спецслужб
«Нафтогаз Украины» назвал цены на газ для внутренних потребителей после 1 ноября
Стивен Кинг продал права на экранизацию своих произведений всего за доллар