25 Окт. 11:46 2018-10-25T11:46:13+03:00

В Госдуме приняли закон об информировании по sms о долгах за связь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время операторы не имеют права указывать сумму и структуру задолженности в sms и голосовых сообщениях

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому операторы смогут информировать размер задолженности за связь и ее структуру в sms и автоматических голосовых сообщениях. Инициатива была предложена группой депутатов и сенаторов во главе с членом Совета Федерации Людмилой Боковой.

В настоящее время операторы не имеют права указывать сумму и структуру задолженности за оказанные услуги связи в направляемых абонентам sms и автоматических голосовых сообщениях. Такая норма была принята 3 июля 2016 года, она содержится в законе о защите должников от коллекторов

В пояснительной записке к документу также отмечается, что из-за отсутствия закона об информировании в первую половину 2017 года возврат задолженности за оказанные услуги снизился почти на 1 млрд руб по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Закон предусматривает, что кредитор может обозначать размер и структуру долга, если этот долг образовался в результате невыполнения должником договора, заключенного с оператором связи.

Напомним, с 1 октября 2018 года вступила в силу очередная часть "закона Яровой", по которому операторы связи должны хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 дней.