В КНР опровергли сообщения о прослушке телефона Трампа китайскими спецслужбами

25 Окт. 11:56 2018-10-25T11:57:29+03:00

В МИД республики указали на то, что газета The New York Times продолжает распространять ложные сведения

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В министерстве иностранных дел КНР опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что российская и китайская спецслужбы якобы прослушивают телефонные разговоры президента США Дональда Трампа.

"Я видела эту статью The New York Times. Это еще одно подтверждение того, что эта газета распространяет ложные новости", - цитирует ТАСС официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

Напомним, что ранее американская газета написала, будто разведывательные управления России и Китая установили прослушку на телефон Трампа. Такую информацию NYT якобы предоставили источники в правительствах третьих стран.

При этом сам американский лидер не раз обвинял эту некогда любимую им газету во лжи и называл ее "погибающей. Так, сайт kp.ru писал о том, что, по мнению Трампа, в скором времени The New York Times обанкротиться, поскольку распространяет "пропагандистские" сообщения.