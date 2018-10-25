В КНР опровергли сообщения о прослушке телефона Трампа китайскими спецслужбами
В министерстве иностранных дел КНР опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что российская и китайская спецслужбы якобы прослушивают телефонные разговоры президента США Дональда Трампа.
"Я видела эту статью The New York Times. Это еще одно подтверждение того, что эта газета распространяет ложные новости", - цитирует ТАСС официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.
Напомним, что ранее американская газета написала, будто разведывательные управления России и Китая установили прослушку на телефон Трампа. Такую информацию NYT якобы предоставили источники в правительствах третьих стран.
При этом сам американский лидер не раз обвинял эту некогда любимую им газету во лжи и называл ее "погибающей. Так, сайт kp.ru писал о том, что, по мнению Трампа, в скором времени The New York Times обанкротиться, поскольку распространяет "пропагандистские" сообщения.