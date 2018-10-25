ФАС заблокирует доступ к сайтам, нарушившим антимонопольное законодательство

25 Окт. 12:02 2018-10-25T12:02:19+03:00

Эта мера коснется всех компаний, которые попадаются на ценовых сговорах и поможет выполнить требования «пакета Яровой»

Изменить размер текста: A A

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает блокировать доступ к сайтам и базам данных всех компаний, которые нарушают антимонопольное законодательство. Под санкцию могут попасть все фирмы, замеченные в ценовых сговорах. К тому же, эта мера поможет исполнить требования "пакета Яровой".

Эксперты уверены, для большинства компаний, кого коснется эта репрессия, это будет значить полную остановку работы.

Сейчас проект закона проходит общественные слушания. Планируется, что блокировать ресурсы компании будут по решению суда, срок – 90 дней.

Под ресурсами стоит понимать не только сайт, но и сервер, базу данных, которую используют операторы, программное обеспечение.

Если провинившаяся фирма устраняет указанные нарушения за три месяца, то ограничения снимаются. Если же новая проверка показывает повторные нарушения, то срок блокировки может быть продлен, пишет «Российская газета».

Распространение информации в интернете становится одним из способов нарушения правил добросовестной конкуренции, поэтому блокировка, безусловно, будет дисциплинировать, уверены юристы.