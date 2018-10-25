2018-10-25T12:15:06+03:00
В мире

В Эфиопии президентом впервые стала женщина

Согласно конституции Сахле-Ворк Зевде будет возглавлять страну 6 лет
Сакина НУРИЕВА
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В Эфиопии президентом впервые стала женщина - Сахле-Ворк ЗевдеВ Эфиопии президентом впервые стала женщина - Сахле-Ворк ЗевдеФото: REUTERS
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Эфиопию впервые в истории возглавила женщина. Новым президентом страны стала Сахле-Ворк Зевде, известный эфиопский дипломат. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Фитсум Арега.

За посла Зевде проголосовали обе палаты парламента. Накануне перед выборами было принято решение об отставке предыдущего президента Эфиопии Мулату Тешоме, возглавившего страну в 2013 году. Он, как и его предшественник, принадлежит к крупнейшей этнической группе в стране — народности оромо.

По конституции Эфиопии, президент страны избирается на 6 лет решением парламента и не может возглавлять пост более двух сроков.

Глава Эфиопии в большей степени исполняет представительские функции, существенная власть в стране находится в руках премьер-министра.

Ранее kp.ru сообщал, что главой парламента Италии впервые стала женщина.

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