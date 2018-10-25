2018-10-25T12:32:56+03:00
Политика

Министр обороны КНР назвал военные отношения с РФ примером сотрудничества

По словам Вэй Фэнхэ, партнерство между нашими странами основано на неконфронтации и ненаправленности против третьих государств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отношения России и Китая в военной сфере являются примером сотрудничестваОтношения России и Китая в военной сфере являются примером сотрудничестваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отношения между Россией и Китаем в военной сфере являются отличным примером сотрудничества. Такое заявление министр обороны КНР Вэй Фэнхэ сделал в четверг, 25 октября, во время выступления на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.

"Китайско-российские военные отношения являются примером сотрудничества, основанного на несоюзничестве, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран", — сказал глава оборонного ведомства.

Фэнхэ подчеркнул, что партнерство между армиями нашими стран находится на высоком уровне и также активно развиваются. Оно уже сыграло значимую роль в укреплении всестороннего стратегического взаимодействия между двумя государствами, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru публиковал рассуждения известного китаиста, профессора Юрия Тавровского на тему того, почему США и их союзники всегда будут считать КНР и Россию своими врагами.

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