Министр обороны КНР назвал военные отношения с РФ примером сотрудничества
Отношения между Россией и Китаем в военной сфере являются отличным примером сотрудничества. Такое заявление министр обороны КНР Вэй Фэнхэ сделал в четверг, 25 октября, во время выступления на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.
"Китайско-российские военные отношения являются примером сотрудничества, основанного на несоюзничестве, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран", — сказал глава оборонного ведомства.
Фэнхэ подчеркнул, что партнерство между армиями нашими стран находится на высоком уровне и также активно развиваются. Оно уже сыграло значимую роль в укреплении всестороннего стратегического взаимодействия между двумя государствами, передает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru публиковал рассуждения известного китаиста, профессора Юрия Тавровского на тему того, почему США и их союзники всегда будут считать КНР и Россию своими врагами.