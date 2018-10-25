Глава компании Alibaba возглавил возглавил рейтинг богатейших людей Китая

25 Окт. 12:48 2018-10-25T12:49:22+03:00

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В четверг, 24 октября, журнал Forbes опубликовал рейтинг «400 богатейших людей Китая». Возглавил список глава крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма. Его состояние оценивается в $34,6 млрд.

На втором месте расположился 46-летний глава телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн с состоянием в $32,8 млрд. Замыкает тройку председатель правления девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь. Его состояние оценили в $30,8 млрд, сообщает издание Forbes.

Однако, как подметил Forbes, состояние каждого из тройки богачей в этом году заметно сократилось. Джек Ма «обеднел» на $4 млрд по сравнению с 2017 годом, Ма Хуатэн-на $6,2 млрд, глава Evergrande на $11,7 млрд.

В рейтинге 2018 года 43 новых участника. Их успех объясняют первичным размещениям акций их компаний на фондовой бирже.

К слову, в начале октября китайское деловое издание Hurun также, как и Forbes, признало главу Alibaba самым богатейшим жителем Китая, оценив его состояние в $39 млрд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что предпринимательница Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России по мнению Forbes.