Американцы пытались прощупать российскую оборону в Хмеймим

25 Окт. 12:50 2018-10-25T12:50:53+03:00

Такое заключение сделал военный эксперт, анализируя атаку беспилотников, которые управлялись с американского самолета-разведчика

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Американцы пытаются прощупать российскую оборону в районе базы Хмеймим в Сирии. Такой вывод делают специалисты, анализирую сообщения об атаке беспилотников, которые управлялись с американского самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon.

Информацию подтвердил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, отметив, что «13 самодельных дронов шли единым боевым порядком, управляемым общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов».

После того, как дроны наткнулись на завесу радиоэлектронной борьбы, ими стали управлять из космоса.

- Американцы прощупывали нашу оборону. Дроны управляются с самолета, а как только включается РЭБ, то переходят на ручное управление, подключается спутниковый сигнал «свой-чужой. Почему атака была именно на базу Хмеймим? Например, там расположены комплексы С-400 «Триумф». А самолет-разведчик выполнял двойную работу: потренировался в управлении дронами и пытался фиксировать работу наших комплексов ПВО и РЭБ, - комментирует ФАН военный аналитик, эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.