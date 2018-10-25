2018-10-25T12:54:20+03:00
Политика

Госдума утвердила соглашения с ФРГ, Литвой и Эстонией о приграничном сотрудничестве

Для осуществления проекта потребуются €4,4 млн из федерального бюджета
Сакина НУРИЕВА
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Госдума утвердила соглашения с ФРГ, Литвой и Эстонией о приграничном сотрудничестве. Фото с сайта Государственной Думы.Госдума утвердила соглашения с ФРГ, Литвой и Эстонией о приграничном сотрудничестве. Фото с сайта Государственной Думы.
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Госдума ратифицировала три соглашения, предусматривающие реализацию программ приграничного сотрудничества с Германией, Литвой и Эстонией.

Первое трехстороннее соглашение было подписано между правительствами России, ФРГ и Европейской комиссией для осуществления развития программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2014-2020 годы на территории РФ.

Проект предусматривает реализацию совместных инициатив российских регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государств - членов Европейского союза и Норвегии. В программе задействованы сферы транспорта, экологии, образования, инвестиций и новые технологии.

Для осуществления соглашения потребуются средства из федерального бюджета в размере €4,4 млн в качестве российского взноса в программу (€3 млн в 2018 году, €1,4 млн в 2019 году).

По договоренностям с Литвой будут осуществлены проекты между Калининградской областью и Клайпедским, Мариямпольским и Таурагским уездами Литовской Республики, а с Эстонией - между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Псковской областями и регионами Кирда-Ээсти, Лыуна-Ээсти.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о программе приграничного сотрудничества с Латвией, Эстонией и Финляндией.

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