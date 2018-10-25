В Кремле с юмором отнеслись к статье NYT о прослушке телефона Трампа

25 Окт. 13:09 2018-10-25T13:09:43+03:00

И тут же выразили сожаление тем фактом, что уровень журналистской ответственности в США понижается

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В Кремле с юмором отнеслись к материалу газеты The New York Times, в котором утверждается, что спецслужбы России и Китая якобы прослушивают телефон президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он предположил, что американская газета, похоже, обладает "какой-то детальной информацией на этот счет", и тут же выразил сожаление тем фактом, что столь популярное СМИ распространяет ложные сведения.

"Сожалеем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности", - заявил представитель Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее данные из материала NYT опровергли также и в министерстве иностранных дел КНР. В ведомстве назвали данную статью еще одним подтверждением того, что газета распространяет так называемые "фейк ньюс" ("фейковые новости").