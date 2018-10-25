Олег Сенцов стал лауреатом европейской премии имени Сахарова

25 Окт. 13:22 2018-10-25T13:43:11+03:00

Осужденный по обвинению в терроризме украинец будет награжден "за заслуги в правозащитной деятельности"

Изменить размер текста: A A

Осужденный по обвинению в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатов премии "За свободу мысли" имени Сахарова. Европарламент ежегодно вручает эту награду лицам и организациям, внесшим значимый вклад в правозащитную деятельность.

Ожидается, что официально имя лауреата будет объявлено позже в этот четверг, 25 октября, в Страсбурге. Торжественное награждение состоится 12 декабря, передает Agence France-Presse.

Напомним, что в настоящий момент Сенцов отбывает наказание в российской колонии на Ямале. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы за организацию терактов в Крыму.

Именно возглавляемая режиссером группировка пыталась создать на территории полуострова ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор". Кроме того, террористы планировали установить взрывные устройства у мемориала Вечного огня и памятника Ленина в Симферополе - их должны были привести в действие во время торжественного возложения цветов. Наработки по организации серии поджогов офисов общественной организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия" также принадлежат именно Сенцову.

Примечательно, что как писал ранее сайт kp.ru, осужденного за терроризм режиссера уже выдвигали также на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру осужденного украинца предложил бывший президент Польши, экс-лидер "Солидарности" Лех Валенса. Политик объяснил свои действия тем, что Сенцов "воплощает в себе все те идеалы", которые в свое время защищал он сам.