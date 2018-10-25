Ученые нашли способ победить болезнь Альцгеймера

25 Окт. 13:50 2018-10-25T13:50:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Американские ученые обнаружили лекарство, которое способно победить болезнь Альцгеймера. Специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах и убедились в эффективности найденного средства.

Отметим, что одной из основных особенностей экого заболевания является накопление в мозге белка бета-амилоида, который и вызывает когнитивные нарушения. Из-за этого вещества у больного образуется некое подобие бляшек, которые контактируют с белками на поверхности клеток мозга, из-за чего происходит их массовая гибель.

Лекарство, которое смогли подобрать ученые, способно препятствовать процессу прикрепления бляшек к клеткам мозга.

«Мы искали лекарство, которое могло бы, подобно щиту, предотвращать связывание бета-амилоида с клетками мозга, оберегая их от гибели», - приводит слова исследователей сайт телеканала «Звезда».

В ходе эксперимента с лабораторными мышами ученые изучили воздействие 32 тысяч лекарственных препаратов на грызунов. В результате, оказалось, что самое эффективное лекарство — ALI6. Оно не токсично для человека и способно переходить из кровотока в мозг, предотвращая развитие болезни.