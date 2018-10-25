2018-10-25T13:50:49+03:00
Наука

Ученые нашли способ победить болезнь Альцгеймера

Эффективное лекарство было опробовано на лабораторных мышах
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Ученые нашли лекарство против болезни АльцгеймераУченые нашли лекарство против болезни АльцгеймераФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американские ученые обнаружили лекарство, которое способно победить болезнь Альцгеймера. Специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах и убедились в эффективности найденного средства.

Отметим, что одной из основных особенностей экого заболевания является накопление в мозге белка бета-амилоида, который и вызывает когнитивные нарушения. Из-за этого вещества у больного образуется некое подобие бляшек, которые контактируют с белками на поверхности клеток мозга, из-за чего происходит их массовая гибель.

Лекарство, которое смогли подобрать ученые, способно препятствовать процессу прикрепления бляшек к клеткам мозга.

«Мы искали лекарство, которое могло бы, подобно щиту, предотвращать связывание бета-амилоида с клетками мозга, оберегая их от гибели», - приводит слова исследователей сайт телеканала «Звезда».

В ходе эксперимента с лабораторными мышами ученые изучили воздействие 32 тысяч лекарственных препаратов на грызунов. В результате, оказалось, что самое эффективное лекарство — ALI6. Оно не токсично для человека и способно переходить из кровотока в мозг, предотвращая развитие болезни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Таиланде до конца года могут легализовать марихуану
Футболисты "Баварии" победили клуб 4 дивизиона в Кубке Германии со счетом 2:1
США призвали стороны йеменского конфликта прекратить боевые действия
Солист группы Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы
В посольстве Ватикана в Италии нашли человеческие кости
В Индонезии обнаружено местоположение фюзеляжа разбившегося самолета
Погода в Москве на 31 октября 2018 года: ожидается до 2 градусов тепла
Россияне назвали восемь своих самых любимых праздников
Рэпер Канье Уэст разочаровался в политике
Небензя описал отношения Запада и Украины строками из Пушкина
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-I
В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов
В Совбезе ООН призвали Россию не допустить выборов в Донбассе
Генсек ООН утвердил Гейра Педерсена спецпосланником по Сирии
Наводнение в Венеции повредило мозаику в соборе Святого Марка
Сенатор Грэм внесет в Конгресс законопроект об отмене права гражданства по рождению
Мюллер рассказал ФБР о заговоре против него
В прессе сообщили, что Семшов может занять пост главного тренера тульского “Арсенала”
Небензя: Киев возможно причастен к убийству главы ДНР Захарченко
Небензя обвинил США и ЕС в невыполнении Киевом минских соглашений
Саакашвили не станет просить помилования у президента Грузии
Западные страны не захотели выслушать главу ЦИК ЛНР на заседании СБ ООН по Украине
МИД РФ узнал о новых готовящихся в Сирии провокациях с химоружием
Российские гимнастки завоевали серебро на ЧМ в Дохе и прошли отбор на Олимпиаду-2020
Знаменитый американский гангстер Джеймс Балджер убит в тюрьме
Дания отзывает посла в Тегеране из-за «неприемлемого поведения» иранских спецслужб
«Нафтогаз Украины» назвал цены на газ для внутренних потребителей после 1 ноября
Стивен Кинг продал права на экранизацию своих произведений всего за доллар