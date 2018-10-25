2018-10-25T13:52:57+03:00
Происшествия

В больницах остаются шесть пострадавших в римском метро россиян

Посольство РФ в Италии оказывает нашим соотечественникам и их лечащим врачам всяческую поддержку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В римских больницах остаются шесть россиянВ римских больницах остаются шесть россиянФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В больницах по-прежнему остаются шесть россиян, которые пострадали в результате обрушения эскалатора в римском метро. Данную информацию предоставила пресс-служба посольства РФ в Италии в четверг, 25 октября.

"По состоянию на 9:00, в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро", — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что врачи диагностируют положительную динамику состояния раненых. Российские дипломаты продолжают оказывать нашим соотечественникам и итальянскому медперсоналу всяческую поддержку и содействие.

Напомним, что 23 октября на станции римского метро "Република" вышел из строя эскалатор, на котором в тот момент находились болельщики московского футбольного клуба ЦСКА, приехавшие в Италию ради матча Лиги чемпионов.

Сайт kp.ru публиковал ролик, на котором видно, как ведущая вниз механическая лестница резко ускоряется, а после складывается у основания. Стоящие на эскалаторе люди начинают падать друг друга, образуя настоящий людской затор.

По последним данным, в результате ЧП пострадали около 30 человек. В больницу были доставлены порядка 10 из них.

Еще больше материалов по теме: «В метро Рима обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таиланде до конца года могут легализовать марихуану
Футболисты "Баварии" победили клуб 4 дивизиона в Кубке Германии со счетом 2:1
США призвали стороны йеменского конфликта прекратить боевые действия
Солист группы Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы
В посольстве Ватикана в Италии нашли человеческие кости
В Индонезии обнаружено местоположение фюзеляжа разбившегося самолета
Погода в Москве на 31 октября 2018 года: ожидается до 2 градусов тепла
Россияне назвали восемь своих самых любимых праздников
Рэпер Канье Уэст разочаровался в политике
Небензя описал отношения Запада и Украины строками из Пушкина
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-I
В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов
В Совбезе ООН призвали Россию не допустить выборов в Донбассе
Генсек ООН утвердил Гейра Педерсена спецпосланником по Сирии
Наводнение в Венеции повредило мозаику в соборе Святого Марка
Сенатор Грэм внесет в Конгресс законопроект об отмене права гражданства по рождению
Мюллер рассказал ФБР о заговоре против него
В прессе сообщили, что Семшов может занять пост главного тренера тульского “Арсенала”
Небензя: Киев возможно причастен к убийству главы ДНР Захарченко
Небензя обвинил США и ЕС в невыполнении Киевом минских соглашений
Саакашвили не станет просить помилования у президента Грузии
Западные страны не захотели выслушать главу ЦИК ЛНР на заседании СБ ООН по Украине
МИД РФ узнал о новых готовящихся в Сирии провокациях с химоружием
Российские гимнастки завоевали серебро на ЧМ в Дохе и прошли отбор на Олимпиаду-2020
Знаменитый американский гангстер Джеймс Балджер убит в тюрьме
Дания отзывает посла в Тегеране из-за «неприемлемого поведения» иранских спецслужб
«Нафтогаз Украины» назвал цены на газ для внутренних потребителей после 1 ноября
Стивен Кинг продал права на экранизацию своих произведений всего за доллар