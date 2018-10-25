В больницах остаются шесть пострадавших в римском метро россиян

25 Окт. 13:52 2018-10-25T13:52:57+03:00

Посольство РФ в Италии оказывает нашим соотечественникам и их лечащим врачам всяческую поддержку

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В больницах по-прежнему остаются шесть россиян, которые пострадали в результате обрушения эскалатора в римском метро. Данную информацию предоставила пресс-служба посольства РФ в Италии в четверг, 25 октября.

"По состоянию на 9:00, в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро", — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что врачи диагностируют положительную динамику состояния раненых. Российские дипломаты продолжают оказывать нашим соотечественникам и итальянскому медперсоналу всяческую поддержку и содействие.

Напомним, что 23 октября на станции римского метро "Република" вышел из строя эскалатор, на котором в тот момент находились болельщики московского футбольного клуба ЦСКА, приехавшие в Италию ради матча Лиги чемпионов.

Сайт kp.ru публиковал ролик, на котором видно, как ведущая вниз механическая лестница резко ускоряется, а после складывается у основания. Стоящие на эскалаторе люди начинают падать друг друга, образуя настоящий людской затор.

По последним данным, в результате ЧП пострадали около 30 человек. В больницу были доставлены порядка 10 из них.