2018-10-25T13:56:29+03:00
Общество

Тюменский госуниверситет и Группа ГМС открывают проект по созданию интеллектуальной метрологической системы контроля

Мобильный эталон будет применяться для проверки средств измерения и учета углеводородного сырья
Ирина СУХАНОВА
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Совместный проект Тюменского государственного университета и АО «ГМС Нефтемаш» по созданию высокотехнологичного производства победил в конкурсе, объявленном Правительством Тюменской области. На его реализацию ТюмГУ и Тюменскому машиностроительному заводу (подразделению холдинга «Группа ГМС») из регионального бюджета будет выделена субсидия в размере 75 миллионов рублей. Планируется, что проект будет завершен в 2021 году. Конкурс на получение финансовой поддержки проводился в рамках постановления правительства региона «О порядках отбора субъектов деятельности в сфере промышленности, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков на получение поддержки».

– Этот проект стал возможен только благодаря эффективной кооперации университета с группой ГМС в течение уже шести лет, - отметил директор Технологического парка ТюмГУ Евгений Голубев.

Новый проект ученых и машиностроителей называется «Разработка мобильного эталона 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи, согласно государственной поверочной схеме, с целью снижения затрат на извлечение из недр углеводородного сырья». Это будет своего рода «мерило мерил» - интеллектуальная метрологическая система, которая позволит проверять любые средства учета добываемого углеводородного сырья.

- Точность оборудования должна быть на порядок выше традиционных установок учета, поэтому парк эталонов, который поступит в дальнейшем в эксплуатацию на промыслы, даст возможность проводить аттестацию фонда замерных устройств во всех нефтяных компаниях России, - рассказал Александр Лищук, директор по НИОКР бизнес-единицы «Нефтегазовое оборудование и проекты» ООО «УК «Группа ГМС».

Проект по созданию интеллектуальной метрологической системы контроля стал уже третьей совместной разработкой ТюмГУ и Группы ГМС. В 2015 году эксперты университета совместно со специалистами подразделений компании создали крупнейший в России и самый современный государственный метрологический эталон. Второй совместный проект Тюменского госуниверситета и Группы ГМС близок к завершению: эксперты разрабатывают современные технологии и оборудование для повышения эффективности производства добычи углеводородов.

– Динамика развития сотрудничества удовлетворяет не только университет, но и нашу компанию, – подчеркивает Александр Лищук. – На реализации первых двух проектов на федеральном уровне заработан хороший авторитет тандема университет - индустриальный партнер, что, несомненно, также послужило аргументом для организаторов регионального конкурса, поддержавших нас на конкурсе.

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