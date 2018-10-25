2018-10-25T14:09:54+03:00
В мире

Возле ресторана Роберта де Ниро в Нью-Йорке обнаружена бомба

Один из работников здания нашел подозрительный сверток в четверг рано утром
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский актер Роберт де НироАмериканский актер Роберт де НироФото: REUTERS
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Неизвестный злоумышленник оставил самодельное взрывное устройство перед входом в нью-йоркский ресторан Tribeca Grill, который принадлежит известному американскому актеру Роберту де Ниро.

Подозрительный сверток был обнаружен в Нижнем Манхэттене примерно в четыре часа утра в четверг, 25 октября. Правоохранителей вызвал один из работников здания.

Прибывшие на место полицейские подтвердили, что посылка очень похожа на те, которые ранее были разосланы другим медийным личностям Соединенных Штатов. При этом на конверте значилось именно имя Роберта де Ниро.

По данным телеканала NBC, эвакуировать никого не пришлось, поскольку было раннее утро и в здании еще не было людей. Между тем, полиция Нью-Йорка уже занялась расследованием нового инцидента.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свертки с бомбами внутри получили также экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и миллиардер Джордж Сорос. В полиции уверены, что посылки рассылает один и тот же человек.

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