Покалечивший фанатов ЦСКА эскалатор ломался четыре раза за месяц

25 Окт. 14:16 2018-10-25T14:16:48+03:00

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Печально известный эскалатор станции метро «Площадь Республики» в Риме, из-за неисправности которого в минувший вторник пострадали российские болельщики футбольной команды «ЦСКА», оказался проблемным. Месяцем ранее он четыре раза выходил из строя. К слову, каждый раз после устранения неполадок обслуживающая компания говорила, что эскалатор в норме и не опасен для перевозок людей.

Во время происшествия перед игрой «Ромы и «ЦСКА» не сработал ряд механизмов. Эскалатор автоматически должен был остановиться сразу после того, как первая его ступень «слетела». Но, увы, этого не произошло, что говорит о его изначальной неисправности. Другие подробности случившегося будут известны только после того, как эксперты изучат черный ящик, установленный под бегущей лентой, сообщает издание II Messaggero.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 23 октября, в Риме обрушился эскалатор с болельщиками «ЦСКА». В общей сложности пострадало около 30 человек. Также в случившемся министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил самих русских фанатов, назвав их «пьяными псевдоболельщиками».