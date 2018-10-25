Самолет экстренно сел в Домодедово из-за трещины в стекле
В четверг, 25 октября, пассажирский самолет Boeing 737, вылетевший из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово. Как выяснилось, командир воздушного судна принял решение прервать полет после того, как заметил образовавшуюся трещину на стекле.
Стоит отметить, что в момент ЧП на борту лайнера находились 165 человек: 158 пассажиров и семь членов экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
В итоге пилотам удалось благополучно посадить Boeing. При этом в результате инцидента никто не пострадал.
Кстати, напомним, похожий случай произошел в начале августа. Как сообщал сайт kp.ru, тогда самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, также экстренно сел в Домодедово. Причем посадку пришлось совершить через 20 минут после взлета.