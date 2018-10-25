2018-10-25T14:17:14+03:00
Происшествия

Самолет экстренно сел в Домодедово из-за трещины в стекле

В тот момент на борту лайнера находились 165 человек
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет экстренно сел в Домодедово из-за трещины в стеклеСамолет экстренно сел в Домодедово из-за трещины в стеклеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 25 октября, пассажирский самолет Boeing 737, вылетевший из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово. Как выяснилось, командир воздушного судна принял решение прервать полет после того, как заметил образовавшуюся трещину на стекле.

Стоит отметить, что в момент ЧП на борту лайнера находились 165 человек: 158 пассажиров и семь членов экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В итоге пилотам удалось благополучно посадить Boeing. При этом в результате инцидента никто не пострадал.

Кстати, напомним, похожий случай произошел в начале августа. Как сообщал сайт kp.ru, тогда самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, также экстренно сел в Домодедово. Причем посадку пришлось совершить через 20 минут после взлета.

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