25 Окт. 14:55 2018-10-25T14:55:54+03:00

Дмитрий Медведев предложил ужесточить наказание для водителей, которые скрываются с места серьезного ДТП Фото: REUTERS

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На заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил серьезнее наказывать водителей, скрывшихся с места ДТП, где есть пострадавшие. Он уверен, что поправки заметно улучшат ситуацию на российских дорогах.

- Мы делаем более жесткой ответственность водителей, которые скрываются с места ДТП, где пострадали или погибли люди»,- прокомментировал премьер-министр.

Медведев объяснил, что скрывшегося водителя невозможно проверить на наличие алкоголя в крови. По нормам УК он автоматически считается трезвым. Именно это помогает ему избежать более сурового наказания.

- Конституционный суд на это обратил внимание, мы обсудим поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Административная ответственность должна наступать только в том случае, если водитель уехал с места ДТП, где не было жертв,-также подчеркнул Медведев.

Во всех других случаях ДТП, где есть погибшие и пострадавшие, будет предполагаться применение уголовной ответственности, сообщает «ТАСС».

На сегодняшний день, если водитель скрывается с места ДТП, участником которого он непосредственно является, ему грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток.