2018-10-25T14:58:08+03:00
Происшествия

В Мексике при падении автобуса в овраг погибли 8 человека

Водитель не справился с управлением, и транспорт вылетел с дороги
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В ДТП в Мексике погибли 8 человекВ ДТП в Мексике погибли 8 человекФото: Архив "КП"
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В Мексике жертвами ДТП с участием автобуса стали, по меньшей мере, восемь человек. Общественный транспорт перевернулся и упал в овраг.

Сообщается, что происшествие случилось на трассе в штате Наярит, когда пассажирский автобус ехал по маршруту в город Пуэрто-Вальярта. Во время движения водитель не справился с управлением и транспорт вылетел в овраг глубиной 40 метров.

В результате падения с большой высоты пассажиры автобуса получили различные травмы и повреждения, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Прибывшие на место медики констатировали гибель восьми человек, передает телеканал «360».

«Как говорят свидетели ДТП, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством, но не справился с управлением. Автобус упал со склона высотой около 40 метров. Сейчас на месте работают местные полицейские и представители службы Красного креста», — приводит сообщение местных СМИ сайт «Свободная пресса».

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