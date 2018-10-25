Олег Кожемяко планирует построить в Приморье новый корпус краевого реабилитационного центра

25 Окт. 15:04 2018-10-25T15:04:32+03:00

Чтобы как можно больше детей со всего региона могли получать качественную медицинскую помощь

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Руководство Приморья в ближайшее время планирует расширить возможности центра восстановительной медицины и реабилитации. Врио губернатора края Олег Кожемяко поддержал предложение врачей построить новое здание для краевого учреждения.

Центр восстановительной медицины и реабилитации, который входит в состав краевого клинического центра специализированных видов медпомощи, более 20 лет занимается медико-социальной и психолого-педагогической реабилитацией детей-инвалидов до 18 лет с неврологической и ортопедической патологией, а также профилактикой детской инвалидности.

Глава региона отметил, что в ближайшее время планируется проработать вопрос по расширению площади учреждения, чтобы как можно больше детей со всего Приморья могли проходить реабилитацию и получать качественную медицинскую помощь.

«Именно ребенок с ограниченными функциями движения и другими заболеваниями как никто нуждается в помощи. Хорошо, что есть такие реабилитационные центры, которые помогают функции восстановить, дать родителям и детям надежду на то, что ребенок пойдет, не будет ограничен в движениях. Здесь есть и специалисты, и оборудование, а мы, со своей стороны, конечно, сделаем все, чтобы здесь было построено дополнительное здание, чтобы и услуги расширялись, и охват детей был больше. Потому что в этом есть потребность», – акцентировал внимание Олег Кожемяко, добавив, что с предложениями о поддержке проекта намерен обратиться в правительство России и федеральное Министерство здравоохранения.

Кроме того, Олег Кожемяко заявил, что учреждению также помогут с приобретением дополнительного оборудования, в первую очередь – наружного подъемника.