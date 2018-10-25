2018-10-25T15:08:15+03:00
Наука

Ученые нашли способ удвоить продолжительность жизни

Специалисты испробовали препарат на круглых червях
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ продлить молодостьУченые нашли способ продлить молодостьФото: EAST NEWS
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Ученые Национального университета Сингапура сумели почти вдвое увеличить продолжительность жизни круглых червей Caenorhabditis elegans. Специалисты смогли подобрать антивозрастные препараты, которые помогли значительно замедлить процесс старения организма подопытных.

Сообщается, что эксперты испытали на своих подопытных смеси различных препаратах, которые ранее показали неплохие результаты во время предыдущих исследований. В частности, специалисты применили рапамицин, подавляющий активность mTOR — мишени рапамицина у млекопитающих, которая является компонентом сигнальных комплексов, регулирующих рост клеток. По мнению ученых, повысить эффективность этого средства можно с помощью других соединений.

В результате, экспертам удалось подобрать удачное сочетание нескольких препаратов, которое значительно замедляет процесс старения и способствует увеличению продолжительности жизни. Благодаря этому Caenorhabditis elegans смогли прожить в два раза дольше заложенного природой срока, пишет сайт argumenti.ru.

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