2018-10-25T15:20:17+03:00
В мире

Трамп пригрозил направить военных для остановки каравана беженцев

Американский президент обвинил в потоке беженцев к границе демократов
Сакина НУРИЕВА
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Трамп пригрозил направить военных для остановки каравана беженцевТрамп пригрозил направить военных для остановки каравана беженцевФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что направит к южной границе военных для остановки "чрезвычайной ситуации" с караваном беженцев, прибывающих к территории США.

Об этом американский лидер написал на странице в Twitter.

"Глава Национального совета пограничного патруля Брэндон Джадд был прав, когда сказал, что законы, принятые по инициативе демократов, усложняют наши попытки остановить людей на границе. Это должно измениться. Я направлю военных для (прекращения) чрезвычайной ситуации. Они (мигранты) будут остановлены!" — заявил Трамп.

Ранее kp.ru сообщал, что в сторону США направляется караван из 7 тысяч человек мигрантов.

Изначально этот караван включал в себя всего четыре тысячи человек. Беженцы устроили беспорядки на границе с Гватемалой, в результате которых пострадали мексиканские полицейские, однако остановить поток людей не удалось.

Вину за случившееся президент США Дональд Трамп уже возложил на демократов и призвал их внести поправки в миграционное законодательство.

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