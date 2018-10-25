Певица Алсу получила звание заслуженной артистки России

25 Окт. 15:26 2018-10-25T15:26:41+03:00

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Сегодня, 25 октября, в Атриуме Большого театра прошла церемония награждения государственными и ведомственными наградами Минкультуры РФ. Из рук министра культуры РФ, Владимира Мединского, певица Алсу Абрамова получила нагрудный знак «Заслуженный артист России».

Мединский отметил, что в преддверие Года театра в России, рад видеть на награждении много представителей театрального искусства.

- Хотел бы поздравить всех присутствующих с присвоением государственных наград. Желаю каждому из вас успехов,- сказал Владимир Мединский.

На награждении министр культуры также отметил, что 4 ноября, в День народного единства, по России пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В мероприятии участвуют разные учреждения культуры, которые демонстрируют растущий год от года интерес россиян к культурной жизни.

Помимо Алсу, Мединский наградил и других деятелей культуры России. Художественному руководителю Государственной академической хоровой капеллы России А.А. Юрлова Геннадию Дмитряку удостоился звания «Народный артист России». Звание «Заслуженный артист России» присвоили актерам Максиму Матвееву, Станиславу Дружникову. Орденом Дружбы Мединский наградил артиста МХАТ им. Чехова Александра Семчева, а медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручили директору группы «Земляне» Анатолию Шендерову, сообщает "ТАСС".