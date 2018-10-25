2018-10-25T15:21:33+03:00
Происшествия

Генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство Хашкаджи заранее спланированным

По данным следствия, виновные в гибели журналиста действовали преднамеренно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джамаль ХашкаджиДжамаль ХашкаджиФото: REUTERS
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Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб поддержал версию турецких правоохранителей о том, что убийство обозревателя газеты The Washington Post Джамаля Хашкаджи было заранее спланированно.

"Подозреваемые в деле Хашкаджи действовали преднамеренно", - заявил аль-Муаджиб.

По его словам, прокуратура королевства уже получила предварительные результаты работы совместной саудовско-турецкой следственной группы. Работа над уголовным делом продолжается, передает телеканал Al Ekhbariya.

Напомним, что ранее о преднамеренности убийства заявлял также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По имеющимся в распоряжении главы государства данным, за день до исчезновения журналиста в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных. Сначала они зашли в генконсульство, а потом поехали на разведку в Белградский лес и провинцию Ялова, где позже вероятно и пытали своего соотечественника.

Сайт kp.ru писал о том, что оппозиционный журналист пропал еще 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Эр-Рияда в Стамбуле. Спустя некоторое время его тело обнаружили в колодце на территории, примыкающей к резиденции саудовского генконсула.

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