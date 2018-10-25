Переделанным маршруткам запретят перевозить пассажиров

25 Окт. 15:36 2018-10-25T15:36:04+03:00

Автобусы и маршрутки с излишним количеством мест, увеличенным салоном или переделанные из фургонов окажутся под запретом

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Автобусы и маршрутные такси, которые перевозят пассажиров, должны полностью соответствовать производственному стандарту. Автомобили, которые подверглись переделке, где владелец добавил лишние места или увеличил салон, будут под запретом.

Соответствующие поправки в действующие правила были внесены Росстандартом и Минпромторгом.

Изменения стали актуальны после того, как на дорогах участились случаи ДТП с участием пассажирского транспорта.

Часто к авариям приводят изменения потребовались в связи с участившимися авариями автобусов и маршруток, которые зачастую имеют небезопасные изменения в конструкции.

Если же владелец автобуса или микроавтобуса очень хочет внести изменения в конструкцию, то ему нужно будет получить разрешение непосредственно от заводов-изготовителей. Только после этого можно будет внести изменение типа транспортного средства в ПТС. Соответственно, в случае аварии автопроизводители будут нести солидарную с надстройщиками ответственность, пишет газета «Известия».