2018-10-25T15:37:08+03:00
Умные вещи

Xiaomi представила новый безрамочный смартфон-слайдер Mi Mix 3

Фронтальная камера гаджета сделана выдвижной, а потому экран занимает почти всю переднюю поверхность устройства [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Xiaomi выпустила видеоролик с новым безрамочным слайдером Mi Mix 3Xiaomi выпустила видеоролик с новым безрамочным слайдером Mi Mix 3Фото: скриншот с видео
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Китайская компания Xiaomi выпустила рекламный ролик нового безрамочного смартфона Mi Mix 3 еще до официальной презентации.

В видео рассказывается о том, что разработчики поместили фронтальную камеру на одну из двух пластин устройства. Таким образом, чтобы сделать селфи, нужно будет выдвинуть одну из панелей вверх. Такая конструкция позволила избежать размещения на передней стороне смартфона камеры и других датчиков, которые занимали место он площади экрана.

Xiaomi выпустила ролик с новым безрамочным слайдером Mi Mix 3 .

Теперь весь дисплей занимает более 90% от общего фронтального пространства. Диагональ составила 6,39 дюйма, а разрешение - 2340x1080 пикселей.

Кроме того, слайдер оснащен современным процессором Qualcomm Snapdragon 845, который поддерживает работу 5G. Другие функциональные особенности смартфона не раскрываются,

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сколько будут стоит стандартные и керамические версии Mi Mix 3.

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