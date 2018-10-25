В США обнаружили подозрительную посылку, адресованную Байдену
Полиция в штате Делавэр обнаружила подозрительную посылку, направленную бывшему вице-президенту США Джо Байдену.
В бандероли обнаружили потенциальное взрывное устройство. Расследованием дела занялись ФБР и полиция.
Отмечается, что посылка похожа на те же, что ранее были посланы экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу. Как сообщает телеканал CNN, это уже девятая аналогичная посылка.
Напомним, ранее появилась информация о перехвате подозрительных посылок с потенциальными взрывными устройствами, адресованных Хиллари и Биллу Клинтон, а также бывшему американском лидеру Бараку Обаме. За сутки до этого взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом Сороса.
Предполагается, что все эти посылки отправил один человек.