2018-10-25T16:16:28+03:00
В мире

В США обнаружили подозрительную посылку, адресованную Байдену

Ранее правоохранительные органы перехватывали опасные бандероли, предназначенные для Хиллари Клинтон и Барака Обамы
Сакина НУРИЕВА
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В США обнаружили подозрительную посылку, адресованную БайденуВ США обнаружили подозрительную посылку, адресованную БайденуФото: REUTERS
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Полиция в штате Делавэр обнаружила подозрительную посылку, направленную бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

В бандероли обнаружили потенциальное взрывное устройство. Расследованием дела занялись ФБР и полиция.

Отмечается, что посылка похожа на те же, что ранее были посланы экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу. Как сообщает телеканал CNN, это уже девятая аналогичная посылка.

Напомним, ранее появилась информация о перехвате подозрительных посылок с потенциальными взрывными устройствами, адресованных Хиллари и Биллу Клинтон, а также бывшему американском лидеру Бараку Обаме. За сутки до этого взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом Сороса.

Предполагается, что все эти посылки отправил один человек.

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