2018-10-25T16:47:54+03:00
Звезды

Врачи запретили петь Джастину Тимберлейку

У исполнителя серьезно повреждены голосовые связки
Ася РОМАНЧУК
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Джастин Тимберлейк отметил концерт из-за проблем со здоровьемДжастин Тимберлейк отметил концерт из-за проблем со здоровьемФото: Иван ВИСЛОВ
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Медики запретили выходить на сцену известному на весь мир певцу и композитору Джастину Тимберлейку.

Американский исполнитель поделился своей проблемой с подписчиками на своей странице в Instagram.

Молодой человек пишет, что из-за проблем с голосовыми связками ему нельзя петь. Поэтому он вынужден перенести свое выступление в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

«Ребята, простите, сегодняшний концерт отменяется по требованию врача. Мои голосовые связки серьезно повреждены», — написал Тимберлейк.

Расстроенных фанатов Тимберлейк успокаивает: концерт все же состоится, но зимой. Выступление пройдет 31 января в день рождения певца, сообщает Пятый канал.

Сегодня в Москве должен был пройти концерт Светланы Лободы, который тоже был отменен из-за болезни исполнительницы. Певице стало плохо во время репетиции. Ее доставили в больницу и провели срочную операцию.

Для своих поклонников звезда оставила трогательное обращение в соцсети, где призналась, что плачет из-за всего случившегося с ней.

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