«Газпром» начал арбитражное разбирательство против Украины
В четверг, 25 октября, «Газпром» начал арбитражное разбирательство против Украины из-за штрафа в шесть миллиардов долларов.
Речь идет о денежном взыскании, которое Антимонопольный комитет незалежной (АМКУ) наложил на российскую энергетическую компанию за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Между тем в «Газпроме» считают это решение АМКУ «необоснованным и несправедливым» и заявили о намерении защищать свои инвестиции на украинской территории.
«Сегодня "Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории», - цитирует заявление российской компании «Интерфакс».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить штраф за «злоупотребление монопольным положением».
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