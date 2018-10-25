МИД РФ назвал тему Азовского моря «очередной пропагандистской картой» Запада

25 Окт. 17:24 2018-10-25T17:24:57+03:00

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В четверг, 25 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одобрение Европарламентом резолюции, которая предусматривает усиление антироссийских санкций в случае «эскалации» обстановки в Азовском море.

В частности, дипломат отметила, что тема Азовского моря стала «очередной пропагандистской картой» Запада. «Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, вот, сейчас дошло до европарламентариев, они все идентичны, не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды», - приводит слова Захаровой РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг Европейский парламент проголосовал за принятие резолюции, которая предполагает введение новых ограничительных мер в отношении нашей страны в случае «эскалации» напряженности в Азовском море. Кроме того, данный документ предусматривает назначение спецпосланника по Крыму и Донбассу, который будет заниматься урегулированием ситуации в регионе.