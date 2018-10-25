Генпрокуратура Украины передала в суд дело против Жириновского

25 Окт. 17:45 2018-10-25T17:45:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 октября, стало известно, что Генпрокуратура Украины (ГПУ) передала в суд дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского и еще двух депутатов Госдумы - Михаила Дегтярева и Алексея Диденко.

Как уточнил пресс-секретарь надзорного ведомства незалежной Андрей Лысенко, ГПУ направила обвинительный акт в отношении политиков в Шевченковский районный суд Киева. «Утвержден обвинительный акт по части 3 статьи 27 и части 3 статьи 258-5 ("Организация финансирования терроризма") УК Украины, который вручен защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева, направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу», - написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце сентября Служба безопасности Украины (СБУ) вызывала Жириновского на допрос. Тогда следователи хотели предъявить обвинение российскому политику и допросить его в качестве подозреваемого.