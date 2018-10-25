Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии

25 Окт. 18:00 2018-10-25T18:01:13+03:00

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, в ближайшую субботу в Стамбуле должен пройти четырехсторонний саммит по САР

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о совещании главы нашего государства Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России, которое состоялось в четверг, 25 октября.

В частности, представитель Кремля отметил, что в ходе этой встречи обсуждалась в том числе и ситуация в Сирии. «Отдельный разговор состоялся по положению дел в сирийском урегулировании с учетом подготовки к запланированной на субботу встречи глав ФРГ, Франции, Турции и России в Стамбуле», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 октября в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит по САР: в нем примут участие лидеры России, Турции, Германии и Франции. Как ожидается, на повестке дня будет стоять соглашение по Идлибу и политическое урегулирование в сирийском регионе.