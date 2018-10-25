2018-10-25T18:01:13+03:00
Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, в ближайшую субботу в Стамбуле должен пройти четырехсторонний саммит по САР
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о совещании главы нашего государства Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России, которое состоялось в четверг, 25 октября.

В частности, представитель Кремля отметил, что в ходе этой встречи обсуждалась в том числе и ситуация в Сирии. «Отдельный разговор состоялся по положению дел в сирийском урегулировании с учетом подготовки к запланированной на субботу встречи глав ФРГ, Франции, Турции и России в Стамбуле», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 октября в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит по САР: в нем примут участие лидеры России, Турции, Германии и Франции. Как ожидается, на повестке дня будет стоять соглашение по Идлибу и политическое урегулирование в сирийском регионе.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За 40 лет на Земле вымерло 60% популяций диких животных
Лавров: Путин и Трамп обсудят ДРСМД на встрече в Париже 11 ноября
Минтруд объявил о повышении заработной платы в России в 2019 году на 6,1%
Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при организации митингов
Российские эксперты проконсультируют Венесуэлу о путях выхода из кризиса
Россия и Украина обменяли задержанные экипажи судов, на очереди - капитаны
Путин сообщил, что подписал новую Концепцию государственной миграционной политики
В Telegram обнаружили уязвимость, позволяющую читать переписки
«ВКонтакте» получила первый иск за сотрудничество с МВД
Со Сталлоне сняли обвинение в изнасиловании 30-летней давности
Песков заявил, что Россия защищает интересы своих компаний, в том числе в Иране
Елена Воробей госпитализирована с болью в сердце