2018-10-25T18:20:28+03:00
Экономика

Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд

И на 19 октября текущего года составили $461,4 млрд
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РФЦентробанк РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 25 октября, в Центральном банке России сообщили, что международные резервы РФ за неделю, закончившуюся 19 октября, увеличились на миллиард долларов и составили $461,4 млрд.

Как отмечается на официальном сайте регулятора, увеличение резервов на 0,2% произошло «в результате положительной рыночной переоценки и монетизации золота».

СПРАВКА «КП»

Международные резервы Российской Федерации - высококачественные внешние активы в иностранной валюте, доступные и подконтрольные Банку России и правительству. Они состоят из средств в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR) и резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ).

Кстати, за 2017 год международные резервы РФ увеличились на 14,6% и на 1 января 2018 года составляли $432,7 млрд.

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