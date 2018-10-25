Порошенко поблагодарил ЕС за принятие резолюции по Азовскому морю

25 Окт. 18:40 2018-10-25T18:40:38+03:00

Украинский лидер заверил, что действия России «будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества»

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В четверг, 25 октября, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент (ЕП) за одобрение резолюции по ситуации в Азовском море.

В частности, глава незалежной приветствовал призыв европейских парламентариев вводить дополнительные антироссийские санкции «за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе». «Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС», - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Также Порошенко заверил, что действия России «будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг Европейский парламент проголосовал за принятие резолюции, которая предполагает, в частности, введение новых ограничительных мер в отношении нашей страны в случае «эскалации» напряженности в Азовском море.