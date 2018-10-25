Саратовский депутат сел на «министерскую диету»

25 Окт. 18:59 2018-10-25T18:59:06+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко заявил, что в течение месяца будет питаться на 3,5 тысячи рублей, которые являются прожиточным минимумом, предложенным бывшей министром занятости, труда и миграции региона Натальей Соколовой.

«Я приступил к "министерской диете", и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю», - отметил политик в своем Instagram. Также он сообщил о том, что уже закупил на рынке овощи, курицу, яйца и «макарошки». «Видимо, неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться еще целый месяц», - заметил Бондаренко.

Кстати, «Комсомольская правда» публикует дневники голодающего депутата Николая Бондаренко, где тот подробно рассказывает о своем эксперименте.

Стоит напомнить, что скандал разгорелся после появления в сети видео, на котором теперь уже бывший саратовский министр Наталья Соколова говорит о том, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.