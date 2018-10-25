2018-10-25T21:27:01+03:00
Общество

Роскомнадзор оштрафует Google

Поисковик так и не подключился к системе мониторинга заблокированных сайтов
Дарья ИВАШКИНА
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Роскомнадзор оштрафует GoogleРоскомнадзор оштрафует GoogleФото: REUTERS
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В четверг, 25 октября, в Роскомнадзоре сообщили, что в ближайшее время поисковик Google будет оштрафован на сумму от 500 до 700 тысяч рублей. Дело в том, что он так и не подключился к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), как того требует российское законодательство.

«При осуществлении контроля Роскомнадзором зафиксирован факт неисполнения компанией Google обязанности по подключению к федеральной государственной информационной системе. Роскомнадзором будут приняты меры реагирования в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ)», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского надзорного ведомства.

Отметим, согласно российскому законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из поисковой выдачи заблокированные в нашей стране интернет-ресурсы. А сделать это без подключения к ФГИС, содержащей перечень таких запрещенных сайтов, невозможно.

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