Постпред России при ЕС оценил резолюцию по Азовскому морю

25 Окт. 22:07 2018-10-25T22:10:28+03:00

Как считает дипломат, собрать консенсус для новых антироссийских санкций в Евросоюзе будет очень непросто

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал принятие Европарламентом (ЕП) резолюции по Азовскому морю.

В частности, дипломат заметил, что данное решение ЕП является «результатом деятельности наших украинских братьев по разуму», подчеркнув при этом, что в широких слоях европейской общественности далеко не все осведомлены о том, где Азовское море находится. «А уж о его статусе как внутреннего водоема России и Украины знают и того меньше», - добавил Чижов.

Кроме того, постпред нашей страны назвал «полным бредом» заявления о якобы нарушении Россией «каких-то обязательств в части милитаризации Азовского моря», ведь РФ, согласно имеющимся договоренностям, имеет на это полное право.

Также представитель России при ЕС выразил мнение о том, что Европе будет непросто достичь консенсуса в вопросе введения санкций против Москвы из-за ситуации вокруг Азовского моря. «Я думаю, что в целом для новых антироссийских санкций собрать опять-таки консенсус в Евросоюзе будет непросто. Его непросто собрать и для отмены существующих на сегодняшний день, практически в равной степени», - сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг Европейский парламент проголосовал за принятие резолюции, которая предполагает, в частности, введение новых ограничительных мер в отношении нашей страны в случае «эскалации» напряженности в Азовском море.