2018-10-25T22:34:02+03:00
Звезды

Названы самые высокооплачиваемые актрисы сериалов

Рейтинг вновь возглавила звезда «Американской семейки»
Дарья ИВАШКИНА
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Колумбийская актриса София ВергараКолумбийская актриса София ВергараФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 25 октября, журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактрис мира.

Так, лидер остался прежним: седьмой год подряд рейтинг возглавила колумбийская актриса София Вергара - исполнительница одной из главных ролей в сериале «Американская семейка». По данным издания, за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го она заработала $42,5 млн.

Второе место досталось Кейли Куоко из «Теории большого взрыва»: ее годовой доход журнал оценил в $24,5 млн. Замыкает же тройку лидеров Эллен Помпео из «Анатомии страсти», которая за год заработала $23,5 млн.

Также в топ-5 вошли Маришка Харгитеи из сериала «Закон и порядок. Специальный корпус» ($13 млн) и Джули Боуэн - еще одна звезда «Американской семейки» ($12,5 млн).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых телеактеров мира. Причем первые четыре места в нем заняли актеры из «Теории большого взрыва» - Джим Парсонс, Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр.

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