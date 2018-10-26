2018-10-25T23:09:41+03:00
Политика

Москалькова: Сенцов вполне здоров и регулярно принимает пищу под наблюдением медперсонала

В интервью "КП" омбудсмен рассказала о состоянии украинского "режиссера" после прекращения голодовки
Степан ВЛАДИМИРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека в России Татьяна МоскальковаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Как сообщила «Комсомолке» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, «украинский заключённый» в российской тюрьме Олег Сенцов, недавно завершивший длительную голодовку, чувствует себя хорошо:

— С 6 октября Сенцов голодовку прекратил. Его посетил Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак. По словам омбудсмена, выглядит тот вполне здоровым и регулярно принимает пищу под наблюдением медперсонала, — рассказала «КП» Москалькова.

Также, отметила омбудсмен, Сенцов «постоянно наблюдался врачами, каждый день с его разрешения ему ставили капельницу со специальной и, кстати, очень дорогой швейцарской смесью, включающей полный набор питательных веществ, белков и витаминов».

Напомним, в 2015 году Сенцов получил 20 лет тюрьмы за подготовку терактов в Крыму. Украинские и «сочувствующие» СМИ именуют 42-летнего мужчину «режиссёром», притом, что он является автором лишь одного полностью законченного любительского фильма.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Икона «Умиление» в Москве: Чудотворную святыню привезут в столицу ко Дню народного единства
Лучшие фильмы ужасов 2018 года: Forbes составил рейтинг самых страшных картин
В УФСИН подтвердили, что здоровье Сенцова почти в норме
Путин: Москва придает большое значение развитию российско-молдавскому партнерству
Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге Doing Business
Наставник «Зенита» признался, что команде не хватает Кокорина
"Слушайте, мужики, так нельзя работать": Дмитрий Рогозин устроил разнос подчиненным после аварии «Союза»
Председатель ЦИК ЛНР собиралась доказать в ООН легитимность выборов
Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ выполняют плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
В рейтинг «Лучшие неголливудские фильмы» попали шесть русских кинолент
Украинские священннослужители хотят провести "объединительный собор" в Киеве
В России ведется разработка подводных беспилотников
В Госдуму внесли поправки в федеральный бюджет на 2018 год