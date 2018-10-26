Москалькова: Сенцов вполне здоров и регулярно принимает пищу под наблюдением медперсонала

26 Окт. 00:22 2018-10-25T23:09:41+03:00

В интервью "КП" омбудсмен рассказала о состоянии украинского "режиссера" после прекращения голодовки

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Как сообщила «Комсомолке» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, «украинский заключённый» в российской тюрьме Олег Сенцов, недавно завершивший длительную голодовку, чувствует себя хорошо:

— С 6 октября Сенцов голодовку прекратил. Его посетил Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак. По словам омбудсмена, выглядит тот вполне здоровым и регулярно принимает пищу под наблюдением медперсонала, — рассказала «КП» Москалькова.

Также, отметила омбудсмен, Сенцов «постоянно наблюдался врачами, каждый день с его разрешения ему ставили капельницу со специальной и, кстати, очень дорогой швейцарской смесью, включающей полный набор питательных веществ, белков и витаминов».

Напомним, в 2015 году Сенцов получил 20 лет тюрьмы за подготовку терактов в Крыму. Украинские и «сочувствующие» СМИ именуют 42-летнего мужчину «режиссёром», притом, что он является автором лишь одного полностью законченного любительского фильма.