В Китае европейка отвергла подарившего ей Lamborghini парня

25 Окт. 23:50 2018-10-25T23:58:27+03:00

Гордая девушка заявила, что деньги ухажера для нее ничего не значат [видео]

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В городе Чанша китайской провинции Хуньнань эмигрантка отказалась выходить за муж за китайца подарившего ей Lamborghini. Видео того, как парень делает предложение своей возлюбленной, а она отвергает, его появилось в сети.

В Китае девушка отвергла предложение богатея.Парень преподнес любимой Lamborghini, но она отказалась выходить за него замуж

Молодой человек пригласил девушку в торговый центр, где ждал ее с огромным букетом цветов и спортивным автомобилем, украшенным воздушными шарами.

«Выходи за меня замуж!», - говорит богатей под фейерверк и аплодисменты зевак, и очень удивляется, когда слышит отказ. – «Я ведь купил для тебя любимый спорткар!».

«Мне очень жаль, но я не хочу этого. Извини», — ответила девушка на английском.

Рядом возмущённые друзья жениха выкрикивают: «Он же купил машину!». А растерянный парень начинает уговаривать любимую и пытается удержать ее силой.

«У меня есть деньги. Я могу купить столько автомобилей, сколько захочу. Я могу купить то, что ты хочешь. Выходи за меня замуж! Выходи за меня!», - причитает парень.

«Ну и что, что у тебя есть деньги!», - выкрикивает раздосадованная красавица уже по-китайски и убегает.

Жених явно не ожидал такого поворота и сначала в недоумении просто замер, а потом швырнул букет, который так и остался у него, и начал крушить все, что попадалось ему под руки. Его друзьям удалось быстро его успокоить.