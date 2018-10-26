2018-10-26T00:20:54+03:00
Общество

Умер конструктор ракетной техники Вахтанг Вачнадзе

Один из создателей кораблей «Восток», «Восход» и «Союз» Вахтанг Вачнадзе скончался в возрасте 89 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Конструктор ракетной и космической техники Вахтанг ВачнадзеКонструктор ракетной и космической техники Вахтанг Вачнадзе
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В четверг, 25 октября, умер советский и российский конструктор ракетной техники Вахтанг Вачнадзе. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Сотрудники Госкорпорации "Роскосмос" и ее организаций выражают соболезнования родным и близким Вахтанга Дмитриевича. Вечная память", - говорится на сайте госкорпорации.

Вачнадзе скончался в возрасте 89 лет. Он был одним из создателей пилотируемых кораблей "Восток", "Восход" и "Союз", а также орбитальной станции "Мир" и грузового корабля "Прогресс". Также принимал участие в разработках технологий изготовления первых отечественных баллистических ракет дальнего действия и ракет-носителей, первых отечественных автоматических космических станций и спутников.

Кроме того, Вачнадзе приложил свою руку к созданию космических систем по лунным программам Л1 и H1-Л3, программам орбитальных станций "Салют", "Мир", космических разгонных блоков Д и ДМ. Он возглавлял работы по созданию многоразовой космической системы "Энергия - Буран",

Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе родился 20 июня 1919 года в Бобруйске (Белорусская ССР). В 1953 году он окончил Московский авиационный институт. Сначала работал на заводе 88 в Королеве. С 1966 по 1974 год он был первым заместителем директора Завода экспериментального машиностроения. С 1977 по 1991 год возглавлял НПО "Энергия", а потом стал научным консультантом компании.

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